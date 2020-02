Deslindan a Consejo Taxista de agresión a conductor en CAPU

Por Alejandra Olivera

Erika Díaz Flores, líder Consejo Taxista del Estado de Puebla (CTEP) deslindó a sus taxistas agremiados de la agresión a conductor en zona CAPU, además se pronunció a favor de que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) intervenga en la zona para hacer una regularización y detección de unidades piratas.

En rueda de prensa, responsabilizó a los concesionarios Arturo Loyola González y René Sánchez Juárez, de promover los actos de violencia para desestabilizar la zona de la CAPU, donde dijo se requiere transporte de todo tipo y donde los ciudadanos tienen derecho a tomar el servicio que más les guste.

“Mis choferes no agreden, quienes somos agredidos somos nosotros por ser taxistas tradicionales (…) no es una guerra personal contra las aplicaciones, yo me deslindo de acciones que agredan a poblanos porque soy la líder del transporte que más ha capacitado a su gente”, expresó.

#Ahora | Erika Díaz (@ErikaDiazFlo⁩) responsabiliza a Arturo Loyola y René Sánchez Juárez de las agresiones a conductores de Uber en la CAPU, así como de los atentados en su contra por lo que pide cárcel para ellos | Vía ⁦@AletzOliv⁩ pic.twitter.com/quN9H8xT50 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) February 7, 2020

Sostuvo que dichos concesionarios buscan quitarles su fuente de trabajo “a la mala”, por lo que arman “teatros” para desacreditar a sus agremiados y acabar con ella, sin embargo, dijo que terminarán en la cárcel por las agresiones en su contra entre ellas, los robos que han perpetrado a su casa y oficina, por las que ya existen las denuncias correspondientes.

