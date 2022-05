Despenalización del aborto permanece en la congeladora legislativa

Aunque la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz se comprometió a cabildear la iniciativa para despenalizar el aborto antes del 15 de mayo, la propuesta no ha sido planteada entre las bancadas del PAN, PRI y Morena.



Desde el mes de marzo, la legisladora adelantó que en el segundo periodo de sesiones ordinarias –el cual inició el domingo– presentaría un paquete de reformas integrales para impulsar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Puebla.



A la par, refirió que las propuestas serían cabildeadas previamente entre las siete fuerzas políticas que tienen presencia al interior del Congreso del Estado, con el objetivo de lograr lo consensos necesarios para su aprobación.



Sin embargo, diputados locales de las tres bancadas mayoritarias externaron que el tema no ha sido puesto sobre la mesa hasta el momento, por lo que tampoco habría fecha exacta para su presentación y análisis en comisiones.



En primera instancia la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Mesa Directiva, Aurora Sierra Rodríguez, sostuvo que su grupo parlamentario no ha sido consultado por parte de Silva Ruíz, pero refrendó su postura en contra.



“No se ha reunido para ese tema, no lo hemos discutido y no hay fecha, esa es la verdad (…) se hace patente que la doctrina de Acción Nacional es sí a la vida”, comentó.



Por su parte el diputado y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, indicó que su fracción parlamentaria tampoco ha entablado diálogo al respecto, aunque subrayó que su postura personal es votar a favor de la ILE.



“Yo ya manifesté mi posición personal, no de la bancada. Esperemos que quiénes han llevado esta iniciativa y que han defendido las causas de las mujeres en su calendario sean quienes digan los momentos”, refirió.



Mientras que el coordinador de la bancada de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que al interior del partido tampoco han iniciado los consensos para sacar adelante el tema, por lo que señaló que la diputada petista Mónica Silva será quién defina el proceso más adelante.



“No hay una fecha porque se trata de una determinación que se pueda consensar y de cómo se alcancen las mayorías y cuándo es el momento preciso para poderlo hacer”, dijo el también presidente del Congreso local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

