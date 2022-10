Despiden a cuidadores por asustar a niños en guardería de EU

Un grupo de cuidadoras de niños en una guardería de Estados Unidos fueron despedidas luego de ser captadas asustando con una máscara a los menores.

En un video que se hizo viral, aparecen cuidadoras de una guardería de Mississippi, Estados Unidos, asustando a niños con una máscara de Halloween.

En el clip, se ven a cuatro empleadas entrar a los salones y asustar a los niños con una máscara de la película “Scream”, gritándoles que limpien y se porten bien.

Este hecho ocurrió en la guardería Lil’ Blessings Child Care & Learning Center.

Ante esto, la administradora de la guardería, Sheila Sanders, comentó al diario Northeast Mississippi Daily Journal que los implicados fueron despedidos.

“Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no sabía que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho”, aseguró.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

