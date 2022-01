Destinan 70 mdp a agricultores afectados por Grace y socavón

Durante el 2021, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado destinó 70 millones de pesos para indemnizar a los productores y agricultores que resultaron afectados por el Huracán Grace y el socavón de Juan C. Bonilla.



Así lo informó la titular de la dependencia, Ana Laura Altamirano Pérez, quien compareció este lunes ante el Pleno del Congreso de Puebla, como parte de la Glosa del Tercer Informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta.



Ante diputados locales, la funcionaria resaltó que múltiples campesinos de 68 municipios sufrieron los estragos de Grace tras su paso por la entidad poblana, por lo que invirtieron una bolsa global de 31 mil 133 pesos para reponer las cosechas que resultaron afectadas.



Además, indicó que dispusieron de un monto por 9 mil 867 pesos para indemnizar a productores que perdieron sus cultivos a causa de las inclemencias del clima como lluvias, granizo y sequías, por lo que no se les dejó desprotegidos.



Precisó que, entre los 41 mil productores que se vieron beneficiados con las indemnizaciones, también se encuentran aquellos que tenían terrenos de cultivos en la zona donde se abrió el socavón de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla.



En el mismo sentido, la secretaria subrayó que todos los apoyos y programas sociales son entregados sin intermediarios ni gestores, quienes solían cobrarles cuotas a los campesinos poblanos y no les entregaban los recursos correctamente.



A su vez indicó que, a diferencia de lo que se hacía en administraciones pasadas, el actual gobierno estatal no ha contratado pólizas de seguros, ya que llegaban a costar hasta 280 millones de pesos anuales y tardaban mucho tiempo en ser autorizadas.



“Este gobierno no adquiere pólizas, son muy costosas, las aseguradoras no siempre garantizan indemnización ni llegar en el momento correcto; los productores para revisar a tiempo sus proyectos y recibir el apoyo en un plazo no mayor a 10 días””, comentó.

