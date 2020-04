Destinará PRI recursos para hacer frente a contingencia sanitaria

Por Vera Fernández

Luego de haber asegurado que no donarían la mitad de sus prerrogativas por tratarse de una estrategia para “debilitarlos”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rectificó, pues ahora destinarán todos sus recursos para hacer frente a la contingencia sanitaria.

Así lo confirmó el delegado con funciones de presidente estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, quien señaló que la determinación se tomó desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y se replicará en todas las entidades del país.

En entrevista, Zúñiga Martínez sentenció que no permitirán que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, los exhiba como poco apáticos ante la crisis actual, pese a que su intención sea que no haya ‘piso parejo’ de cara a las elecciones de 2021.

En ese sentido, dijo que el partido tricolor no caerá en la mezquindad, por lo que donarán el 100 por ciento de su financiamiento público durante los próximos cuatro meses, a fin destinar los recursos para la compra de respiradores, pruebas de Covid-19, camas hospitalarias e insumos médicos.

No obstante, el dirigente puntualizó que la propuesta del PRI es llegar a un acuerdo con el INE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación, con el objetivo de crear un fideicomiso que sea manejado por sociedades civiles, para transparentar así el uso y aplicación de sus prerrogativas.

Aunado a ello, Américo Zúñiga exigió al Gobierno Federal redireccionar los recursos de ‘obras faraónicas’ como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, para destinarlos a la atención de la pandemia, así como para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

