Destitución de Alcántara, solicita Erika de la Vega al PAN

Que Eduardo Alcántara sea destituido y que se revise el actuar de Genoveva Hurta por los hechos indebidos cometidos, solicitó Erika de la Vega al Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla.

En entrevista con Patricia Estrada para Oro Noticias de 6 a 9 am hizo un llamado para que el partido revise a ambos personajes y que se guíen con la resolución que emitió el TEPJF para tomar una decisión. “Que no lo estén pensando, que los quiten del poder”, dijo.

Sobre la determinación del TEPJF, apuntó que era cuestión de tiempo para que se desechara la impugnación que presentó Eduardo Alcántara, sin embargo, sigue sin reconocer lo que hizo.

“Aún cuando ya me pidió la disculpa pública, intenta no reconocer lo que hizo. Estamos contentos por el logro, pero no reconoce su actuar, busca culpables, no se hace responsable y jamás habla del hecho que cometió”, señaló.

Agregó que todavía falta resolver la denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea resuelto y se dicte audiencia de imputación.

“Este sujeto ha evadido las audiencias (…) Ya no tiene escapatoria, estuvo haciendo tiempo, pero todo tiene un tiempo. No me puedo rendir, cuando sabes que tienes la razón te da coraje y ganas de seguir adelante”, concluyó.

