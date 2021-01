Destituyen a funcionarios canadienses por vacacionar en plena pandemia

Pese a las restricciones impuestas a la población canadiense para evitar contagios de Covid-19, quienes poco ejemplares resultaron fueron sus propios funcionarios, que optaron por salir del país para vacacionar, lo cual generó reacciones de rechazo entre los ciudadanos y las consecuencias fueron confirmadas por el primer ministro de Alberta, Jason Kenney.

Kenney dio a conocer la separación del cargo de siete funcionarios y miembros de la Asamblea Legislativa en respuesta a los reclamos de los albertanos tras darse a conocer que habían vacacionado en el extranjero pese al llamado de autoridades y gobierno a no salir del país de no ser absolutamente necesario.

“Los albertanos tienen todo el derecho de esperar que la gente en cargos públicos se rija a altos estándares de conducta durante la pandemia de Covid-19”, informó el primer ministro en su mensaje.

Albertans have every right to expect that people in positions of public trust be held to a higher standard of conduct during COVID-19. Over the weekend I have listened to Albertans who are sending a clear message that they want real consequences for these actions. My statement: pic.twitter.com/uAw0DI0N67

De la Asamblea Legislativa se dieron a conocer las renuncias del secretario parlamentario de la Sociedad Civil, Jeremy Nixon; de la junta del Tesoro, Jason Stephan; así como de Tanya Fir, Pat Rehn y Tany Yao, de quienes trascendió además su salida de los comités legislativos a los que pertenecían. En sustitución del ministro de asuntos municipales fue asignado Ric McIver y Larry Kaumeyer asume de manera interina como jefe de gabinete.

Apenas el pasado 31 de diciembre Canadá acaparaba algunos titulares debido a la renuncia del entonces ministro de Finanzas de Ontario, Rod Phillips, quien había fingido haberse quedado en casa durante la temporada navideña, cuando en realidad se encontraba de vacaciones en las Antillas Francesas.

It's #ChristmasEve. To my constituents in #Ajax & people across Ontario, all the best during this special time of year. Even as COVID-19 changes how we celebrate, we should reflect on what makes Christmas so special to us – including family & the act of giving. #MerryChristmas! pic.twitter.com/AX7hKWA88n