Destituyen a Sebastián Hernández como dirigente municipal del PRI

El dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sebastián Hernández Orozco, fue destituido de su cargo y nombrarán un delegado en próximos días, indicó el dirigente estatal Néstor Camarillo Medina.



Lo anterior –explicó—lo decidió la Comisión de Justicia Partidaria, lo cual dijo es una muestra de “lo serio” que es el tricolor en favor de las mujeres.



El líder del PRI detalló que después de la destitución en un mes continuará el camino a la expulsión del partido, la cual iniciará a nivel nacional.



“Lo más importante era que se mandara un mensaje muy claro y que se dejara muestra sólida de que creemos en las mujeres, y que independientemente de su defensa, de lo que resuelva los tribunales y de quién tenga la razón, el PRI ya le dio la razón a las mujeres”, sostuvo.



Camarillo Medina aseguró que no había antecedentes de violencia por parte de Hernández Orozco cuando llegó al partido, pues –dijo– aunque el tricolor no hace una investigación sí revisa los perfiles.



Hernández Orozco acumula dos denuncias por violencia familiar, además de un proceso por la custodia de una menor de edad y el señalamiento de ser un deudor alimentario, ya que es acusado de incumplir con la manutención de una de sus hijas.



Raquel España, una de las denunciantes, pidió a Camarillo Medina el 20 de junio pasado que destituyeran al dirigente municipal al expresar que temía por su vida, ya que en respuesta el líder del PRI municipal acusaba a las afectadas de extorsión y había lanzado amenazas.



Ese día, la ex pareja de Hernández Orozco fue arropada por la patrulla feminista conformada por el Frente Nacional contra Deudores Alimentarios de Puebla para respaldar a las afectadas en su exigencia.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal