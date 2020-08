Detención de Víctor Caanán y otros ex funcionarios de Tehuacán por desempeño irregular

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención de un regidor y tres exfuncionarios del ayuntamiento de Tehuacán por irregularidades en su desempeño como servidores públicos, por lo que este día serán presentados ante un juez de control que determinará si son o no vinculados a proceso.

Detalló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó las órdenes de aprehensión en contra del regidor de Hacienda, Víctor Canaán Barquet, así como del ex tesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón; la ex coordinadora de licitaciones, Ana Lucía Sánchez Reyes; y la ex contralora municipal, Zamira Canaán Cerón.

Resaltó que dichos sujetos laboraban en el ayuntamiento de Tehuacán durante la administración del ex edil Felipe Patjane Martínez, por lo que sus detenciones estarían relacionadas al mismo caso.

El mandatario dijo desconocer si existen más órdenes de aprehensión en contra de otros miembros del actual Cabildo de Tehuacán, pues comentó que no da seguimiento al caso que deberá regirse por los procedimientos de ley.

“Tendrá la tramitología que la misma ley prevé, hoy serán presentados ante un juez de control que determinará si los vincula a proceso o no. Tiene que ver con irregularidades en su desempeño como servidores públicos del ayuntamiento de Tehuacán, no más”, señaló.

