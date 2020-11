Piden detener conteo de votos en Philadelphia

La campaña del presidente Donald Trump presentó una nueva demanda este jueves por la tarde contra los funcionarios electorales de Philadelphia, Pennsylvania, por presuntamente violar sus derechos al bloquear la supervisión del recuento en la ciudad.

Esta queja no parece incluir ningún detalle sobre cómo y por qué se pudo haber bloqueado el escrutinio.

NBC News detalla que la campaña dice que la Junta Electoral del Condado de Philadelphia aún no obedece una orden de la corte de apelaciones estatal para permitir que los observadores se acerquen a las mesas de conteo.

La campaña busca una orden judicial de emergencia para detener el conteo hasta que los observadores republicanos tengan un mejor acceso.

Más temprano, Trump ganó una demanda que le permite a los observadores de su equipo supervisar más de cerca el conteo de votos.

Además, dos jueces, uno en Michigan y otro en Georgia, desestimaron demandas presentadas por la campaña del republicano; mientras tanto, la secretaria de Estado de Pennsylvania, Kathy Boockvar, aseguró a los votantes esta tarde que sus boletas serán contadas y los funcionarios electorales del condado “se toman esto muy en serio”.

President @realDonaldTrump: Detroit and Philadelphia, two of the most politically corrupt place in America, cannot be responsible for deciding the outcome of this race pic.twitter.com/vjlFnZZnUy