Detienen a 19 presuntos tratantes de personas en la autopista México-Puebla

En un operativo de coordinación terrestre y aéreo, agentes de la Policía Estatal detuvieron a 19 presuntos tratantes de personas que trasladaban a 335 migrantes centroamericanos en diferentes vehículos.

A través del servicio de emergencia 911, se recibieron llamadas en la que se informaba sobre el traslado de personas de origen centroamericanos en diversos vehículos sobre la autopista México-Puebla, en la zona de Amozoc, por lo que de inmediato se desplegó un operativo aéreo y en tierra, con el apoyo de la Guardia Nacional.

Los agentes descubrieron que en camionetas tipo Urvan y un vehículo particular se trasladaba a gente originaria de Guatemala y Honduras, este hecho derivó en la detención de 19 personas que presuntamente estaban a cargo del tráfico de personas y el aseguramiento de 14 camionetas y un vehículo modelo Jetta.

Los detenidos fueron identificados como Marcelo C., Fernando. S., Alberto Antonio D., Rigoberto H., Juan C., Ángel de Jesús G., Héctor C., Silvia Yadira A., David C., Hernán V., Andrik B., Oscar D., Ronald R., Stefano V., Jorge S., Brayner H., Guadalupe H., Francisco P., así como un menor de edad; 15 de ellos originarios de Chiapas, una de Hidalgo, y tres de Veracruz, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

En apego a sus derechos humanos, las personas originarias de Guatemala y Honduras fueron conducidas ante las autoridades correspondientes.