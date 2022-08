Detienen a futbolista por golpear a una árbitra en Argentina

Un futbolista perteneciente al Deportivo Garmense, club de la Tercera División de Argentina, fue detenido tras golpear a la árbitra en pleno juego.

La árbitra Dalma Cortadi fue agredida por la espalda por el jugador Cristian Tirone, quien le propinó un golpe de puño a la altura de la nuca.

Este hecho ocurrió en el partido entre Club Deportivo Independencia y Deportivo Garmense por la Liga de Tres Arroyos en Buenos Aires, un campeonato de la Tercera División.

🚨Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

“Caí y no me acuerdo de más nada. Cuando me levanté, quedé mareada y con sensación de vómito. Nunca me había pasado lo que me sucedió”, dijo la colegiada.

La agresión del jugador surgió luego de que la árbitra le mostrará la tarjeta amarilla a Cortadi, por cometer una falta en el segundo tiempo.

