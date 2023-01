Detienen a Rodolfo C, ex director de Carretera de Cuota de Puebla

Rodolfo C, ex director de Carreteras de Cuota en la administración de Miguel Barbosa Huerta fue detenido este lunes por elementos de la policía federal ministerial.



De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones (RND) la aprehensión la efectuaron a las 2:50 horas al interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” en Ciudad de México.



La detención de dicho ex funcionario público se convierte en la primera registrada en la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

#LoÚltimo | Agentes de la Policía Federal Ministerial detienen a Rodolfo C, exdirector estatal de Carreteras de Cuota, en las oficinas del @INAMI_mx en el @AICM_mx 🚨



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/hA6P8KjIP3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 9, 2023





Fue el ex mandatario Miguel Barbosa Huerta quien reveló en mayo de 2022 que había carpetas de investigación abiertas contra “los pillos” que había designado para dirigir este Organismo Público Descentralizado, en referencia a Rodolfo y a otro funcionario Alfredo Toxqui Quintero.



En esa ocasión detalló que habían robado recursos que correspondían a la operación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y habían mostrado contratos de “asesorías fantasma”.



El ex mandatario fallecido explicó que las irregularidades se habían cometido entre agosto de 2019 y enero de 2021, de las cuales había grabaciones.



“Se recogía el dinero en monedas en las noches, tenemos grabaciones de los equipos de los que fueron directores de la RUTA, recogiendo monedas, hay grabaciones, las tenemos y muchas otras cosas que no voy a decir porque ya forman parte de las carpetas”, dijo.



El 1 de marzo de marzo de 2021 fue cuando Barbosa Huerta anunció la remoción de Rodolfo de la administración estatal, en ese entonces por la entrega de una concesión del servicio de cobro de la RUTA en una acción “inconveniente” para el gobierno estatal.



Otro de los funcionarios barbosistas detenidos fue Guillermo Aréchiga Santamaría en marzo de 2022, por el delito de ejercicio indebido de funciones como secretario de Movilidad y Transporte de Puebla, denuncia hecha por el mismo gobierno estatal.



En noviembre pasado, días antes de su muerte, Barbosa Huerta advirtió que continuaría con las detenciones de ex funcionarios, debido a que había “muchísimos” que ejercieron de forma indebida sus funciones.



El mandatario Salomón Céspedes indicó que en los dos años de su gestión mantendría la misma línea que su antecesor en cuanto al respeto y aplicación de la ley en la entidad.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal