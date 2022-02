Detienen a rusos que protestan por los ataques a Ucrania

Decenas de manifestantes rusos que protestan contra los ataques a Ucrania, fueron detenidos por alterar el ordeno público.

El gobierno de Vladimir Putin amenazó con reprimir cualquier manifestación “no autorizada” contra la guerra.

De acuerdo con medios locales, las autoridades rusas lanzaron una fuerte operación militar para retomar el control.

Además, el Comité de Investigación dio a conocer las consecuencias legales a las que se enfrentarán los manifestantes rusos.

Downtown #Moscow where Russians protest against Putin’s invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/K0wpEhBDrH