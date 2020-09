Diagnostican con cáncer terminal a primer hombre curado de VIH en EU

Por Redacción

Timothy Ray Brown, el primer hombre que se curó de VIH en Estados Unidos, fue diagnosticado con cáncer terminal, señaló Tim Hoeffgen, su pareja, al escritor Mark S. King, quien lo confirmó en un texto en su blog personal.

“Timothy no muere por el VIH, que no haya dudas (…) el VIH no ha sido detectado en su sangre desde que se curó. Se fue. Ahora es leucemia. Dios mío, odio el cáncer”, añadió Hoeffgen en el blog.

Además, King informó a la agencia de noticias AFP que había hablado con Brown y Hoeffgen el fin de semana pasado, donde le dijeron que está recibiendo cuidados paliativos en su casa en Palm Springs, en California.

Timothy Ray Brown escribió una página de la historia del VIH con su vivencia. Fue en 1995 cuando residía en Berlín, lugar donde se enteró que había contraído el virus. En 2006 se le diagnosticó leucemia.

