Diagnostican demencia a Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés

El Manchester United transmitió este domingo su apoyo a la leyenda del club y ganador del Mundial 1966 Bobby Charlton luego de que se desvelara que el ex futbolista de 83 años sufre demencia. El sitio británico The Telegraph dijo que la esposa del ex jugador, Norma, había dado su “consentimiento” para que informara este domingo de su salud.

El anuncio de su enfermedad ocurrió dos días después de la muerte, a los 78 años, de Nobby Stiles, ex compañero suyo en el United y en la selección inglesa. La pareja, como su hermano Jack, formaron parte de la selección inglesa que ganó el Mundial de 1966.

“Todos en el Manchester United están tristes porque esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y seguimos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia”, dijo el United en un comunicado.

Charlton está considerado como uno de los mejores centrocampistas de toda la historia de Inglaterra y es un icono en Old Trafford. Su récord de 49 tantos con la selección inglesa estuvo en vigor cerca de 50 años, hasta que fue superado por Wayne Rooney, quien también se adueñó de su marca de goles en el United, cuando superó los 249 gritos con la camiseta roja.

Los 249 goles de Charlton con el United llegaron en 758 partidos para el club, y sus goles con Inglaterra llegaron en 106 apariciones.

