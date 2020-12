HISTORIA: Diana, una atlixquense que el Covid-19 cambió sus planes en Alemania

Por Érika González

Diana es una atlixquense que desde hace dos años radica en Berlín, Alemania, lugar a donde viajó para continuar sus estudios, y es justo en ese país en donde le ha tocado vivir la pandemia lejos de su familia y de la tierra que la vio nacer.

Fue en enero que Diana vino de visita a México y a su regreso al país europeo, apenas se escuchaban los primeros reportes de Covid-19 que se veían lejos de tocar nuestro país.

En marzo la canciller alemana Ángela Merkel, decretó el primer confinamiento en Alemania, cambiando la dinámica de vida de Diana y sus planes en aquel país, no obstante, este segundo confinamiento que se dice más estricto, vino a remover el anhelo de estar con su familia en México, en este país que ha relajado sus medidas y que no dimensiona las consecuencias de los rebrotes.

Diana refirió en entrevista para Oro Noticias que, aunque el país alemán ha brindado bastantes apoyos durante la pandemia, los más afectados han sido sin duda los estudiantes extranjeros, quienes tienen derecho a tener trabajos de medio tiempo durante su estadía en Alemania, atendiendo establecimientos como restaurantes, y por las restricciones de la pandemia, estos empleos se han suspendido mermando sus ingresos.

Además, señaló que su intención era ingresar a una maestría, cambiar su visa y continuar viviendo en Berlín, sin embargo, hubo universidades que no abrieron y promociones que quedaron suspendidas, poniendo en la cuerda floja su permanencia, no obstante regresar a México no ha sido opción, ya que además de las suspensiones de vuelos, representaría un riesgo para su familia en México.

Diana ha visto cómo pese a las estrictas medidas tomadas en Berlín, la pandemia ha golpeado fuertemente al viejo continente, resultándole angustiante leer y escuchar noticias de México que informan el aumento de contagios, la falta de medidas que se han tomado y el desinterés de la población por seguir las recomendaciones, pues es aquí en donde tiene seres queridos en situación de riesgo.

Y aunque por ahora la residencia de Diana es incierta, confía en que pronto podrá reunirse con su familia con quien, por el momento, solo ve por videollamada.

Te recomendamos