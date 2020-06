DIF entrega despensas a afectados por Covid-19 en Coronango

Por Itzeli Zamora

El sistema municipal DIF de Coronango concluyó la entrega de 8 mil despensas al mismo número de familias en las juntas auxiliares donde los habitantes perdieron su empleo o no obtienen ingresos debido a la crisis sanitaria.

La presidente honoraria del sistema municipal DIF de Coronango, Fidelia Cuautle Navarro, indicó que durante 10 días visitaron las casas de personas que más lo necesitan y que no estaban inscritas en algún programa federal, estatal ni municipal.

Las juntas auxiliares de San Martín Zoquiapan, San Francisco Ocotlán y San Antonio Mihuacan; así como la cabecera municipal y Misiones de San Francisco, recibieron apoyos alimentarios con el objetivo de hacer frente a la pandemia de Covid-19.

“Visitamos las juntas auxiliares casa por casa para entregar una despensa y el propósito fue apoyar a quien más lo necesitaba. Sabemos que algunas personas no fueron beneficiadas pero era porque ya reciben despensas del gobierno estatal o están inscritas en algún programa municipal. Las reglas de operación son claras y tenían como objetivo apoyar a quien más lo necesita en esta pandemia”, comentó Cuautle Navarro.

Destacó que en Misiones de San Francisco algunos no pudieron recibir la despensa debido a que el domicilio en la credencial del INE no coincidía con el municipio o no contaban con un comprobante de domicilio.

