DIF municipal entregará 37 mil despensas a poblanos afectados en contingencia sanitaria

Por Alejandra Olivera

Debido a que el costo unitario por despensa es de 330 pesos, el DIF municipal de Puebla capital amplió a más de 37 mil el número de despensas que distribuirá a ciudadanos como apoyo ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

En conferencia de prensa, la directora del organismo, Silvia Jaime Hernández, señaló que en el primer estudio de mercado se estableció un presupuesto de 12 millones 400 mil para la compra de al menos 27 mil despensas, pero una vez autorizado el monto y adjudicación el precio de cada despensa resultó más bajo, por lo que podrán comprar 10 mil paquetes más.

En su intervención, Mayte Rivera Vivanco, presidenta del DIF municipal, aseguró que solo se entregó una despensa por familia y que hubo quienes prefirieron no recibirlas porque no eran necesarias para ellos, sin embargo, no precisó si se entregaron en zonas donde el Estado ya había repartido sus paquetes alimentarios.

Comentó que ya se entregaron las primeras 10 mil despensas y que un número similar se repartirá hacia finales de mayo.

Dan a mil 60 personas apoyo para pago de luz

Por otra parte, Rivera Vivanco informó que concluyó la primera etapa de apoyos para el pago del servicio de energía eléctrica en la que se beneficiarán a mil 60 poblanos a quienes su recibo de luz estaba próximo a vencer, por lo que se les entregará 250 pesos.

En tanto, los kits de salud se repartirán en las 3 líneas de RUTA – a partir del 11 de mayo- prevenir un contagio masivo en este sistema de transporte, que sigue teniendo una alta demanda durante la contingencia.

