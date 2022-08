Difieren audiencia intermedia del caso de Paulina Camargo

La audiencia intermedia para determinar si José María N, acusado de la desaparición de Paulina Camargo Limón, continúa sentenciado por homicidio calificado y aborto se difirió hasta el 25 de octubre.



Rocío Limón, madre de la joven desaparecida hace siete años, se lanzó contra los abogados de “Chema”, al acusarlos que lo protegen con influencias, y son los que han aletargado el proceso al justificar que no tuvieron el tiempo necesario para preparar su defensa.



“Siete años cumplidos desde el 25 de agosto desde que desaparecieron mi hija y mi nieto. ¡Ya basta, estamos hartos de tanto tiempo!, ¡Queremos justicia!”, indicó.



Rocío pidió la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que acusó que han revictimizado a su hija a lo largo de este proceso.



“Estoy cansada de pedir justicia, de tener que caminar y luchar”, agregó, junto a familiares y amigos que se reunieron afuera de la Casa de Justicia de Puebla para manifestarse y exigir que ya no se aplacen las audiencias.



Será el 25 de septiembre cuando continuará el proceso por el delito de desaparición, por lo cual se llevará a cabo otra audiencia.



“No dormimos, no comemos, estamos desesperados en búsqueda de justicia, y en búsqueda en terrenos baldíos, ríos, viviendo cosas inigualables”, agregó Rocío.



La última vez que los padres de Paulina, Rolando Carmargo y Rocío Limón vieron a su hija fue cuando la dejaron en una cafetería con el padre de su bebé, José María N, con quien supuestamente abordó un taxi y se dirigió a la unidad habitacional La Margarita.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Pérez Leal

