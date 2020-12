Diputada de Morena advierte riesgo en campañas de diputados federales

Por Vera Fernández

A diferencia del PRI y PAN, la diputada local de Morena, Vianey García Romero se pronunció en contra de que los alcaldes y legisladores busquen la reelección sin separarse de sus cargos, pues señaló que podrían hacer uso de recursos públicos para sus campañas.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales calificó como un “exceso” las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados en meses pasados, las cuales permiten que los interesados en reelegirse puedan ser candidatos y funcionarios a la vez.

En ese sentido, indicó que dicha determinación podría abrir paso a que los presidentes municipales utilicen dinero público para financiar sus campañas electorales, además de que no habría certeza sobre quién y cómo atenderían las demandas de la ciudadanía.

“Creo que sí se tuvo que haber garantizado que aunque la Constitución permite el derecho a la reelección, no tienen que estar en el cargo porque no sabemos si están ocupando dinero público, no sabemos si están en horarios laborales”, comentó.

Por lo anterior, la legisladora por el distrito de Huejotzingo consideró oportunos los lineamientos establecidos por el Instituto Electoral del Estado (IEE) para obligar a los alcaldes y diputados locales a separarse de sus cargos 120 días antes de la jornada electoral de 2021.

Asimismo, García Romero reprobó las impugnaciones interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) debido a que se rehúsan a pedir licencia, por lo que hizo un llamado a la congruencia y a respetar las reglas del IEE en Puebla.

Te recomendamos