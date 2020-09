Diputado pide licencia para encabezar Concejo Municipal en Tehuacán

Por Vera Fernández

A un día de haber sido propuesto para asumir la presidencia del Concejo Municipal de Tehuacán, el diputado local de Morena, Fernando Sánchez Sasia, solicitó licencia para separarse de su cargo en el Congreso del Estado.

Durante la sesión pública ordinaria que se desarrolla este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla, dio cuenta del oficio DFSS/OC/103/2020, por medio del cual el legislador pidió el permiso laboral.

Aunque no se dieron más detalles respecto al tema, Merino Escamilla precisó que la licencia de Sánchez Sasia es por un plazo menor de 30 días, pero con posibilidad de que pueda ser renovada mes con mes.

Una vez que se concrete su separación del cargo, el Poder Legislativo deberá llamar a su suplente, Felipe Colotla López, quien actualmente funge como comisionado de la Dirección General de Gobierno, para tomarle protesta como diputado titular.

Cabe recordar que, como parte del procedimiento para extinguir al Ayuntamiento de Tehuacán, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales nombró a diversos ciudadanos para integrar un Concejo Municipal, el cual suplirá las funciones del actual Cabildo.

Fernando Sánchez Sasia, representante por el distrito 24 con cabecera en Tehuacán Norte, fue elegido presidente de dicho Concejo, por lo que se vio obligado a pedir licencia como diputado, ya que la ley impide la participación de servidores públicos.

No obstante, éste no puede entrar en funciones hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva a fondo la controversia constitucional interpuesta por Andrés Artemio Caballero López, alcalde de dicha demarcación.

