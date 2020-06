Diputados acuerdan reunión con Secretario de Seguridad y alcaldes para evaluar resultados

Por Vera Fernández

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla convocarán a los presidentes municipales de la entidad y al Secretario de Seguridad Pública estatal, Raciel López Salazar, para sostener una mesa de trabajo.

El objetivo de la reunión será analizar las estrategias que se han empleado y los resultados obtenidos en materia de seguridad, ya que es uno de los mayores problemas que aqueja a los poblanos.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo, Carlos Morales Álvarez, señaló que desde el pasado 30 abril le extendió una invitación al secretario Raciel López para reunirse con los diputados y diputadas.

No obstante, remarcó que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna por parte del funcionario, por lo que solicitó que se enviara una nueva invitación firmada por todos los miembros de la comisión, ya que se trata de un tema urgente.

Asimismo, dijo que uno de los propósitos de sostener la mesa de trabajo es conocer cómo se están empleando los cuatro mil 300 millones de pesos de presupuesto que se destinaron para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Ejercicio Fiscal 2020.

Sin embargo, la diputada del Partido del Trabajo (PT), María del Carmen Cabrera Camacho, argumentó que dicho tema no recae únicamente en López Salazar, por lo que sugirió incluir a los alcaldes, ya que éstos son los encargados de la seguridad en cada municipio de Puebla.

Por su parte, los legisladores Mónica Rodríguez Della Vecchia y Fernando Sánchez Sasia, externaron que han recibido diversas denuncias de ciudadanos en las que reportan robos, asaltos y altos índices de inseguridad en la capital poblana y Tehuacán.

Las diputadas y diputados acordaron citar a los ediles y al titular de la SSP a la mesa de trabajo por vía digital el próximo martes a las 6:00 de la tarde.

Te recomendamos