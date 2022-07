Diputados concretan aumento a tarifas del agua en Puebla

Con los votos divididos del PAN y Morena, el Congreso del Estado autorizó el incremento trimestral del 4 y 7.6 por ciento a las tarifas de agua potable en los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan, Cuautlancingo y Amozoc.



Este viernes durante sesión pública, los diputados locales del Pleno aprobaron con 30 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones el reajuste tarifario que fue solicitado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).



El dictamen establece que el servicio de agua potable y alcantarillado aumentará en un 4 por ciento para colonias de estrato social bajo; mientras que en las zonas de nivel socioeconómico alto y uso comercial, incrementará en en 7.6 por ciento.



Además estipula que los aumentos de precios será cada trimestre y conforme al ajuste inflacionario, fórmula que se calculará con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).



Durante la discusión del tema, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, resaltó que la propuesta inicial de Soapap planteaba incrementos tarifarios del 31 por ciento, monto que fue reducido por los legisladores al 4 y 7.6 por ciento.



En ese sentido, negó que se otorguen beneficios a la concesionaria ni a la empresa Agua de Puebla para Todos, ya que en las reformas incluyeron incentivos fiscales y condonaciones para los usuarios que no se brindan actualmente.



Entre los beneficios fiscales, destaca la condonación del 100 por ciento para las personas que tienen adeudos mayores a cinco años; así como el 75 por ciento de condonación a quienes registran adeudos menores a cinco años.



También indicó que los aumentos de tarifas se efectuarán cada tres meses y no de forma mensual, como se planteó en un inicio; además se estableció un tope del 7.5 por ciento, en caso de que el crecimiento inflacionario sea mayor.



El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que, en caso de no avalar el incremento de las tarifas, los pasivos de Soapap podrían generar una deuda impagable para el Gobierno del Estado.



Del mismo modo, ejemplificó la situación que existe en el estado de Nuevo León donde se registra desabasto de agua, por lo que señaló que el aumento es necesario para no generar una situación similar en la entidad poblana más adelante.



Estefan Chidiac acotó que se establecieron una serie de condicionantes para garantizar que la empresa prestadora del servicio genere inversiones y una recaudación superior al 60 por ciento anual, de lo contrario, no habrá aumento tarifario para el 2023.



En contra del dictamen se pronunciaron Mónica Rodríguez Della Vecchia y Rafael Micalco Méndez del Partido Acción Nacional (PAN); así como los morenistas Iván Herrera Villagómez y Daniela Mier Bañuelos.



El incremento tarifario del servicio de agua potable entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

