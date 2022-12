Diputados dicen sí en comisiones al DAP en Puebla capital

El Congreso de Puebla aprobó en comisiones las leyes de ingresos de 154 municipios, incluida la de la capital poblana en la que avalan el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Durante sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, sus integrantes aprobaron por unanimidad en lo general las leyes de ingresos de 154 municipios que solicitaron el cobro de DAP, en los que también se incluye a San Andrés Cholula.

En entrevista, el presidente de dicha comisión, Jorge Estefan Chidiac, explicó que a pesar de que San Pedro Cholula avaló horas antes el cobro de este impuesto, ya no entró en el análisis y será hasta el próximo año cuando se discuta.

El legislador adelantó que la mayoría de los legisladores votarán en el Pleno a favor del DAP, pues así se lo expresaron la bancada de Morena, Partido del Trabajo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocho de nueve diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

“Algunos sí votarán en contra, pero habrá una inmensa mayoría que votará por las leyes de ingreso tal cual fueron enviadas (…) Por fin se nota una cohesión entre todos los grupos parlamentarios y llamo a los que en su momento decidan votar en contra a no politizar el tema, es un tema Constitucional, la Corte lo declaró”, indicó.

Además, dijo, no hubo “resistencia social”, ya que fue verdad que no se cobró de más de lo que ilegalmente se había cobrado por casi 20 años, al no estar en la Ley de Ingresos.

En la capital poblana 15 por ciento de los contribuyentes no pagará el DAP, ya que no tienen contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 75 por ciento pagará 15 pesos al mes, de estos 50 por ciento pagarán entre uno y dos pesos y sólo el 3 por ciento pagarán 171 pesos, que es la tarifa máxima, los cuales corresponden a empresas y “negocios grandes”.

El legislador explicó que no es necesario que los ayuntamientos que cobrarán el DAP firme convenio con la CFE, pero que el no hacerlo dificulta la recaudación, la cual tendrían que hacer uno por uno a los contribuyentes.

“Quiero recalcar que el Derecho al Alumbrado Público se está aprobando en virtud de la solicitud de los municipios, son ellos los responsables por su autonomía municipal de solicitarlo, el Congreso lo que hace es respetar su autonomía, sólo verificar que sea constitucional y que se aplique la fórmula que la Corte aprobó y es responsabilidad de los municipios sí se cobra o no, son ellos los que van a recaudarlo y a beneficiarse”, agregó.

Convocan a sesión extraordinaria en Congreso

Los diputados locales convocaron a una sesión extraordinaria en Congreso de Puebla para el martes a las 16:00 horas en las que se aprobarán

las leyes de ingresos del 2023 de los 217 municipios, incluidos los 154 casos del cobro del DAP.

En sesión de la Comisión Permanente, los legisladores indicaron que también abordarán el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la ley del Procedimiento Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal