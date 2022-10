Diputados reprueban declaraciones de Jorge Cruz Lepe

Las declaraciones realizadas por el titular de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, Jorge Cruz Lepe, sobre la colocación de infiltradas en colectivos feministas generaron reacciones negativas entre las diferentes fracciones políticas del Congreso del Estado.



Diputados locales de Morena, PT, PAN y PRI reprobaron lo dicho por Cruz Lepe durante su comparecencia ante Cabildo, donde afirmó que “hay dos o tres personas nuestras” dentro de grupos radicales feministas.



Morena ve falta de respeto



Al respecto, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, calificó como una falta de respeto y ética las acciones que estarían realizando desde la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom).



Consideró que el secretario Jorge Cruz debe asumir la responsabilidad de sus declaraciones, pues –dijo– se trataría de prácticas de espionaje como sucedía en administraciones pasadas; aunque evitó exigir su renuncia directamente, señaló podría incurrir en un delito.



“Me parece una falta de respeto total y creo que con muy poca ética política; no es lo más correcto, no es lo más adecuado, tiene que haber un respeto absoluto y a nadie se le debe de espiar, esos tiempos ya pasaron”, comentó.



PT pide proteger a mujeres, no temerles



Mónica Silva Ruíz, diputada del Partido del Trabajo (PT), indicó que las revelaciones de Cruz Lepe ponen en riesgo la seguridad de las colectivas feministas y de las trabajadoras del gobierno municipal que fueron infiltradas.



También lamentó que la mayor preocupación de los funcionarios públicos sea vigilar los movimientos de los grupos feministas, pero no cuidar la seguridad e integridad de las mujeres que viven en la capital poblana.



“Me parece tristísimo que la mayor preocupación sea saber qué vamos a hacer las mujeres organizadas, qué va a hacer el movimiento feminista y no preocuparse por velar por la seguridad y los derechos humanos de las mujeres”, expresó.



PAN exige renuncia de Cruz Lepe



El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, opinó que el titular de la Segom, Jorge Cruz, debería dimitir de su cargo por una cuestión de sensatez después de sus declaraciones.



En entrevista, el legislador aseveró que los dichos del funcionario dejaron “muy mal parado” a su partido y a la gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez, ya que pueden interpretarse como las viejas prácticas de espionaje que realizaban gobiernos priistas.



“Lo más sensato es que pueda dimitir del cargo, sería lo mejor. Pero la pregunta más bien es del presidente municipal, él puso al titular y él tiene la facultad de poner y remover libremente a todos los funcionarios”, dijo.



PRI pide respeto a las mujeres



El diputado y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, calificó como un “gran desatino” la declaración del secretario de Gobernación, al señalar que atenta contra la libertad de las mujeres y organizaciones civiles.



Refirió que, en caso de comprobarse dichas prácticas, el Ayuntamiento de Puebla debe tomar cartas en el asunto para no repetir las acciones de infiltración.



“Esos movimientos son libres, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar los colectivos. De ser cierto este comentario, el secretario de Gobernación tuvo un gran desatino”, sostuvo el legislador local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

