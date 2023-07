Dirigente del CTM pide reunión con Néstor Camarillo

El dirigente de la CTM, Leobardo Soto Martínez, pidió una reunión con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, después de su apoyo público a Julio Huerta Gómez.



En entrevista, Camarillo Medina dijo que será la próxima semana cuando se reúna con el líder de la CMT.



El líder del tricolor aseguró que él no lo expulsará, pero adelantó que ya hubo militantes que le dijeron que lo denunciarán, lo cual podría derivar en su expulsión del partido.



“Permitiré que, si hay militancia molesta, porque lo hay, que puedan hacer sus denuncias. Por lo menos ocho personas se acercaron a mí, algunos por llamada, otros por mensaje de texto en donde me están solicitando audiencia primero y luego que la comisión pueda sesionar para recibir esa documentación”, dijo.



Camarillo Medina comentó que la Comisión de Justicia Partidaria será la encargada de este proceso y la que determine si la “traición abierta” que hubo en los últimos años terminará con alguna sanción.



El dirigente estatal del PRI aseguró que no ha identificado quiénes son los 10 líderes que apoyaron al ex secretario de Gobernación y los que salieron en las fotografías con Huerta Gómez –afirmó—nunca han estado afiliados al tricolor.



“La CTM había validado a 100 u 80 priistas nuevos, entonces no tenemos como a ciencia cierta cuántos son. Vamos a buscar a todos para asegurarnos de que la decisión de ellos es la misma del líder. Lo que no quiero es juzgar a todo un sector por el actuar de una persona”, agregó.



El miércoles pasado, Soto Martínez presumió el apoyo de la CTM a Huerta Gómez, quien es coordinador de Claudia Sheinbaum en Puebla y se destapó para buscar la gubernatura del estado el 2 de julio pasado.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal