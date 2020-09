Dirigirá Madonna su propia película biográfica

Madonna está por hacer historia una vez más en la industria del entretenimiento, pues se ha revelado que dirigirá una cinta biográfica basada en su propia vida.

En las últimas semanas, la cantante habría mostrado avances en el desarrollo del guión de la cinta, el cual escribe junto a la guionista ganadora del Oscar Diablo Cody, escritora de cintas como “Juno”, “Jennifer’s Body”, así como la serie “The Umbrella Academy”.

De acuerdo con Variety, el proyecto en desarrollo formará parte de Universal Pictures, bajo la producción de Amy Pascal. Aún no hay fechas estimadas de cuando comenzaría la producción o quién será la protagonista de la cinta. Esta será la primera vez desde 1992 en la que Madonna trabaje con Pascal tras su aparición en la cinta “A League of Their Own”.

“Quiero transmitir el increíble viaje que la vida me ha dado como artista, musico, bailarina, ser humano, tratando de hacerme un camino en este mundo”, declaró Madonna en un comunicado.

