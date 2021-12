Tras discurso antivacuna, Eduardo Verástegui da positivo a COVID

El actor y productor, Eduardo Verástegui, quien mostrado su postura en contra de la vacunación, informó que dio positivo a COVID-19.

El anunció lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde también detalló que pasará la navidad aislado solo.

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de asilamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”, publicó.

El productor mexicano se ha visto envuelto en varias polémicas, ya que en otras ocasiones ha publicado sus planes de no vacunarse, pero escribiendo de forma incorrecta para no ser censurado.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las jeringas… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, escribió.

