Disminuye 47.1 % los arrestos en la frontera México-EU en abril

Las detenciones en la frontera de Estados Unidos y México bajaron un 47.1 por ciento en abril, cuando se contabilizaron 15 mil 862 casos, frente a los 30 mil 002 de marzo pasado, con los mexicanos a la cabeza de la estadística de arrestos por nacionalidad, con un 70 por ciento del total, informó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP).

El descenso de las aprehensiones en la zona limítrofe entre Estados Unidos y México -cerrada temporalmente desde el pasado 21 de marzo para viajes no esenciales, con el fin de evitar la propagación del COVID-19- alcanza un 84 % si se comparan las cifras de abril pasado con las del mismo mes de 2019, cuando fueron detenidos 99 mil 273 inmigrantes.

Según las estadísticas oficiales, 14 mil 524 de los extranjeros detenidos el mes pasado en los “encuentros” con las autoridades migratorias son adultos solos, 604 corresponden a familias (que las autoridades definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal) y 734 menores de edad no acompañados.

Durante el mes pasado, los extranjeros no admitidos para entrar al país sumaron 927. En total, los detenidos e inadmitidos sumaron 16 mil 789 casos.

El comisionado en funciones de la CBP, Mark Morgan, señaló en su cuenta de Twitter que los “encuentros diarios” de inmigración en abril disminuyeron “más del 50 por ciento” respecto al mes pasado y la cifra mensual, que abarca detenciones e inadmitidos, muestra una caída del más del 88 % frente al mismo mes de 2019.

Mexican nationals account for more than 70% of our total encounters, while single adults account for more than 93% of our total encounters. We’re seeing a 25% recidivism rate, primarily Mexican nationals. Stay home to prevent exposing others to COVID-19. pic.twitter.com/MLQeW1WOdl