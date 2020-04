Disminuye en Puebla 80% la prostitución por contingencia sanitaria

Por Roberto Castillo

Debido a la actual contingencia sanitaria por el Covid-19 que se aplica en la entidad y el país, el servicio de prostitución disminuyó 80 por ciento.

Esta situación deriva que al menos 15 sexoservidoras de la tercera edad estén apunto de ser desalojadas por no poder pagar la renta de sus viviendas.

“Hay compañeras de la tercera edad que no tienen recursos, no saben para donde correr y por buena y mala suerte cuando estamos jóvenes nunca pensamos en el futuro, pensamos que todo el tiempo nos va a sonreír la vida, pero ellas ya están grandes no tienen donde vivir, no tienen recursos de nada, por eso hacemos la labor social de estar tocando puertas y que nos ayuden con unas despensas a lo mejor no nos dan todo, pero si algo”, comentó Lulú.

Lulú, líder de la Unificación de Sexoservidoras de Puebla, compartió la solidaridad de las más de 50 compañeras, que con apoyo de agricultores de Tlaxcala, han entregado 30 despensas para superar esta crisis.

Con apoyo de agricultores de Tlaxcala, han entregado 30 despensas para superar esta crisis.// Foto Roberto Castillo

La representante del gremio mencionó que aún en la fase 2 podían lograr ganancias que les permitían sobrellevar sus gastos, pero ahora en la fase 3 con esfuerzo, logran ganancias de 100 pesos por estar unas horas en el centro. Las trabajadoras sexuales usan los recursos a su alcance como portar cubrebocas y aplicarse gel continuamente, pero tampoco les ha dado resultados.

“Venimos uno o dos días y que saquen aunque sea para la comida, sobrevivir, para las tortillas, cualquier cosa para la comida y ya te vas, pero así que estén como antes todos los días y todo el día, pues no”, refirió.

El hecho de que sus clientes tampoco tengan trabajo las impacta económicamente. // Foto Roberto Castillo

Lulú agregó que el hecho de que sus clientes tampoco tengan trabajo las impacta económicamente, por lo que buscan opciones laborales complementarias como venta de comida, elaboración de cubrebocas o regresar al trabajo en el campo a sus lugares de origen. No obstante, el panorama tampoco es alentador, pues por un día de trabajo les pagarán menos de 200 pesos, “Tú sabes que en el campo no hay coronavirus y les dan 100 o 150 pesos por trabajar de la mañana hasta en la noche” comentó.

La líder de las sexoservidoras siempre defenderá lo que ha sido su trabajo y que le ha permitido salir adelante, “Si hubiera más trabajo seguiré haciendo lo mismo y no afectaría en nada”, concluyó.

