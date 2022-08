Donación de mil patrullas a municipios continúa en proceso: SSP

Aunque el contrato de arrendamiento de las mil patrullas de la Policía Estatal concluyó en abril pasado, aún no se ha concretado la donación de las unidades de la empresa Lumo Financiera del Centro al gobierno de Puebla.



Así lo reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, quien dijo que todavía está en proceso la donación a título gratuito de los mil vehículos.



Sin embargo, manifestó que el arrendamiento de las unidades por 27 meses fue un buen ejercicio para dotar a la Policía Estatal de patrullas que permiten llevar a cabo sus funciones sin tener limitantes en el despliegue operacional.



Cabe mencionar que el gobierno del Estado pagó un total de mil 387 millones 413 mil 360 pesos por las mil patrullas, ya que de manera mensual erogó 51 millones 385 mil 68 pesos por su renta.



Por otra parte, el funcionario refirió que el Sistema de Alumbrado Público en el Periférico Ecológico está completo de “principio a fin” pues aunque se han presentado pequeños vandalismos en las luminarias ninguna ha sido desmantelada.



Comentó que ha habido algunos contratiempos, pero dijo que se están reportando oportunamente para resolverlos y reemplazar aquellas luces que se lleguen a fundir.



“Ha habido pequeños vandalismos, pero no se han desmantelado (…) han sido muy pocas, no tengo el reporte exacto pero han sido mínimas”, expresó.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos