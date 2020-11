Donald Trump despide a director de Agencia de Ciberseguridad electoral tras derrota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este martes al director de la agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés), Chris Krebs, por expresar que las elecciones fueron las más seguras de la historia.

El republicano opinó que la declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta y por esa razón con efecto inmediato lo despidió.

El mandatario insistió en que en la elección hubo fraudes y faltas masivas.

Incluso consideró que hubo personas muertas que votaron y los vigilantes de la elección no se les permitió estar en los lugares de votación, fallas que en la votación cambiaron votos suyos a Biden.

…votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.