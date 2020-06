Donald Trump intentará nuevamente eliminación del programa DACA

El presidente Donald Trump dice que seguirá tratando de eliminar el programa que protege a jóvenes inmigrantes, luego que la Corte Suprema rechazó su primer intento.

”La Corte Suprema nos pidió reintroducir documentos sobre DACA, ni perdimos ni ganamos. Simplemente patearon el balón como en un partido de fútbol americano (donde ojalá todos permanecieran de pie en honor a nuestra honrosa Bandera Nacional) Volveremos a introducir documentos en breve”, tuiteó el mandatario.

…ruling & request of yesterday. I have wanted to take care of DACA recipients better than the Do Nothing Democrats, but for two years they refused to negotiate – They have abandoned DACA. Based on the decision the Dems can’t make DACA citizens. They gained nothing! @DHSgov