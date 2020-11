Donald Trump dice que Joe Biden ganó, pero insiste en fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció admitir este domingo en un tuit que el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, aunque lo atribuyó a un presunto fraude.

En varios tuits que publicó el domingo, Trump dijo, aunque sin mencionar el nombre de Biden: “él ganó”, algo que el presidente no había dicho antes públicamente. Aunque agregó que la victoria del demócrata fue solo “a los ojos” de los medios.

“Ganó porque las Elecciones estaban Amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la Izquierda Radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡Que yo gané por mucho!), ¡los Medios de Comunicación Falsos y Callados, y más!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!