Donald Trump recibió “pagos sospechosos” de un hotel en plena campaña: NYT

Donald Trump recibió en 2016 unos 21 millones de dólares en pagos “muy inusuales” por parte de un hotel del que era copropietario, una inyección que llegó justo cuando su campaña presidencial se quedaba corta de fondos, según publicó este viernes The New York Times (NYT).

El diario, que ha tenido acceso a declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos y ya publicó varias informaciones al respecto, señala que estos fondos se dirigieron a través de varias empresas y terminaron directamente en el bolsillo de Trump, aunque se desconoce para qué fueron usados.

