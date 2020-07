Donald Trump pide usar cubrebocas para prevenir Covid-19

Por primera vez desde la llegada del Covid-19 a Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a la gente usar cubrebocas, pues advirtió, “la pandemia se pondrá peor”.

El presidente Donald Trump sorprendió al aceptar que probablemente la pandemia de Covid-19 empeorará en Estados Unidos antes de mejorar, un panorama difícil también presente en el resto del mundo.

Trump reiteró que su Gobierno no se detendrá ante nada para salvar vidas y proteger a los más vulnerables, aunque resaltó que eventualmente el SARS-CoV-2 “desaparecerá”.

President @realDonaldTrump: "We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask." pic.twitter.com/pfpssIqJjH