Donald Trump reacciona a la caída de Biden ¿Qué dijo?

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes a la caída que sufrió Joe Biden durante una ceremonia de la Academia de la Fuerza Aérea.



Trump se compadeció del presidente Joe Biden, al recordar su tropiezo en una rampa que se encontraba resbalosa, en la ceremonia de graduación de West Point en 2020.



Asimismo, expresó su preocupación por la salud de Biden, subrayando que se tiene que tener cuidado al caminar en lugares poco seguros.



“¿En serio se cayó? Bueno, espero que no se haya lastimado. Pero, todo el asunto es una locura. Tienes que tener cuidado con eso. Incluso si tienes de andar en puntitas de pie por una rampa“, dijo en un discurso en Iowa.



El pasado jueves 1 de junio, Joe Biden, sufrió una caída, justo cuando se encontraba otorgando diplomas en la ceremonia de graduación de la “Academia de la Fuerza Aérea”, en Colorado.



Por su parte, la Casa Blanca informó que la caída del mandatario se debió a que tropezó con un saco de arena y no resultó herido.

