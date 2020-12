Anuncia Donald Trump la renuncia del fiscal general, William Barr

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el secretario de Justicia William Barr presentó su renuncia el lunes.

Su salida se da en medio de tensiones con Trump sobre sus afirmaciones sin fundamento de fraude electoral y la investigación en torno al hijo del presidente electo Joe Biden.

Barr fue a la Casa Blanca el lunes, donde Trump dijo presentó su carta de renuncia. “Según la carta, Bill dejará el cargo justo antes de la Navidad para pasar las fiestas con su familia”, tuiteó Trump.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM