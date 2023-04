Donald Trump se entrega ante tribunales de Nueva York

Hace unos instantes, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se entregó frente a una corte en Nueva York para ser procesado por los supuestos pagos realizados durante las elecciones del 2016.

Trump llegó de manera voluntaria frente a los tribunales y actualmente se encuentra bajo arresto y con vigilancia policial, en espera una fecha para la lectura de cargos.

De camino al juzgado, el ex presidente publicó su red social Truth Social: “Dirigiéndome al Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL – WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos.”

Según los reportes, el entorno de Trump ve con buenos ojos el proceso legal en su contra ya que confían que podrá beneficiar la campaña política del magnate estadounidense.

Está previsto que Trump vuele de regreso a Florida después de la lectura de cargos, inclusive teniendo un evento programado para esta noche, donde probablemente responderá a las acusaciones en su contra.

Recordemos que La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga a Donald Trump por un presunto esquema de pago de dinero por silencio y encubrimiento a la actriz para adultos Stormy Daniels.

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

Te recomendamos