Dueño abandona a cachorro con una conmovedora nota en Atlanta

En Atlanta, Estados Unidos, fue encontrado un cachorro abandonado con una nota que conmovió a un refugio que decidió acoger al lomito y a internautas.

La carta, fechada al 18 de agosto, revela que el dueño original del perrito tuvo que abandonar a su mascota por aparentes problemas económicos y pidió a persona que encontrara el animal que no juzgara su decisión.

“Por favor, no me juzguen solo por este único acto. Simplemente soy un ser humano que intenta hacer lo mejor para mi cachorro (..) No puedo mantenerlo… ni a él ni a mí mismo. Esta es la única manera, sé que lo acogerán y estará a salvo”, se lee en la nota.

El cachorro identificado como Milo, fue descrito como un “encanto, bien educado y entrenado”. Además, su anterior propietario proporcionó más información sobre su edad, golosinas favoritas y estado de vacunación.

Luego del rescate, la organización sin fines de lucro, LifeLine Animal Project publicó una carta en respuesta a lo ocurrido y dejó la puerta abierta para que el dueño original se reencuentre con su lomito.

“¡Qué valiente acto de autosacrificio (…) mientras tratabas de hacer lo mejor para Milo, al asegurarte de que estaría a salvo, podría recibir atención veterinaria y tendría comida, agua y un techo sobre su cabeza!”, comentaron.

Aunque la organización sigue sin ubicar al dueño, revelaron que una familia llegó al refugio y se enamoró perdidamente del cachorro, brindándole un nuevo hogar con los cuidados adecuados para el perrito.

