Durazo a Ebrard: Ninguna incidencia afectará el resultado

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, calificó como “sumamente precipitado” que Marcelo Ebrard rechazara el proceso interno para definir la candidatura del partido rumbo a las elecciones de 2024.

“Fue un proceso muy intenso y hubo una gran participación con una serie de garantías inéditas, inusuales, para garantizar que ninguna incidencia, ninguna eventualidad modifique el resultado”, manifestó Durazo en un video compartido en redes sociales.

A poco de que se anuncie al candidato o candidata, el presidente del Consejo Nacional morenista pidió esperar los resultados oficiales del conteo.

“Hago un llamado a los aspirantes para que reconsideren. Este es un proceso inédito, de carácter histórico, y estamos a punto de concluir. No hay razón alguna para que ninguno de los participantes ponga en duda anticipada a este proceso”, manifestó.

Cabe destacar que el excanciller Marcelo Ebrard exigió que el proceso interno de Morena sea repuesto ya que se registraron “incidencias en un proporción muy superior a lo previsto”.

“Esto debe reponerse, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio, quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder”, aseguró.

