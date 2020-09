Dwayne ‘The Rock’ Johnson dio positivo a Covid-19

Por Redacción

El actor, Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘The Rock’, ha revelado a través de su cuenta de Instagram que él, su esposa Lauren y sus dos hijas, Jasmine y Tiana, han dado positivo en un test para el coronavirus.

“Puedo decirles que ha sido una de las cosas más difíciles y retadores que hemos enfrentado como familia … he tenido algunos obstáculos en el pasado, me han pateado el trasero antes, pero dar positivo para el Covid-19, es muy diferente a recuperarse de heridas feas, o ser desalojado, o estar en la ruina, que lo he estado en más de una ocasión”, comentó Johnson.

“La razón por la que me siento de esa manera es porque mi prioridad número uno es proteger a mi familia, mis hijos y mis seres queridos … desearía que sólo yo hubiera dado positivo, así que esto fue verdaderamente un golpe bajo”, añadió el actor.

The Rock también confirmó que él y su familia se encuentran bien y que ya han pasado el periodo de enfermedad, por lo que ya no son contagiosos. Añadió que sus hijas apenas tuvieron algunos síntomas leves, pero él y su esposa tuvieron un “camino duro”.

Con información de Tónica