Ebrard falta al respeto por asumir que contienda es de dos: Adán Augusto

El aspirante presidencial, Adán Augusto López Hernández, calificó como una “falta de respeto” las declaraciones de Marcelo Ebrard, luego de que afirmara que la contienda interna de Morena sólo es entre él y Claudia Sheinbaum.

Además, señaló que el excanciller no debe caer en desesperación ni fracturar la unidad del partido, pues serán los ciudadanos quiénes elijan al candidato o candidata que competirá en las elecciones del 2024.

En entrevista durante su gira por Puebla, el extitular de la Secretaría de Gobernación federal reprobó que Ebrard Casaubón minimizara a las otras cuatro “corcholatas” que también buscan la candidatura presidencial.

Consideró que su declaración obedece a posible desesperación por ir abajo en las encuestas, por lo que le hizo un llamado a tener prudencia y paciencia; así como a no fracturar la unidad entre los aspirantes morenistas.

“Es una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de dos, de tres. Yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso. Y yo hago un llamado a que no caigan en la desesperación, la desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera”, expresó.

A diferencia de las acusaciones realizadas por el excanciller sobre operaciones ilegales desde dependencias gubernamentales para favorecer a Sheinbaum Pardo, Adán Augusto señaló que no existen irregularidades ni alguna cargada para imponer a la exjefa de Gobierno.

Apuntó que dichas inconformidades obedecen a una estrategia mediática de la oposición para “sembrar la semilla de la discordia” al interior de Morena, por lo que también descartó que los 22 gobernadores emanados del partido se encuentren operando en favor de Claudia Sheinbaum.

Del mismo modo, calificó como “estrategia política” las versiones periodísticas que apuntan a posibles declinaciones entre los seis aspirantes presidenciales, por lo que rechazó apoyar a alguno de sus compañeros antes de que se realice la encuesta interna programada para la última semana de agosto.

Y es que fue la mañana de este martes cuando el aspirante Marcelo Ebrard denunció prácticas de acarreo y propaganda “monumental” en favor de su contrincante, por lo que exigió a la dirigencia nacional de Morena frenar la campaña que está fuera de sus lineamientos.

