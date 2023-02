Ebrard ofrece respaldo a alcaldes de 15 entidades de la República Mexicana

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, fue el invitado de honor en la VI Sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México que tuvo lugar hoy en Mérida, Yucatán.

El secretario destacó la prioridad de la SRE de buscar, acompañar, reforzar y complementar la agenda internacional de los municipios, con el apoyo de las áreas competentes de la institución y las representaciones diplomáticas en el exterior, para lo cual se está desarrollando un convoy de misiones al exterior para municipios; el primero inicia este mes hacia California, Estados Unidos.

Su objetivo es apoyar a los municipios en sus tareas de promoción económica y de atracción de inversiones para el beneficio de sus localidades. En ese sentido, el canciller Ebrard enfatizó que “tenemos que salir, tenemos que tocar las puertas, tenemos que proponer, tenemos que buscar las empresas que nosotros queremos en México”.

“A veces no se va poder que todas las y los alcaldes puedan estar saliendo porque además a veces no se puede, las ciudades son muy exigentes, no puedes estar afuera mucho tiempo”, aseguró el canciller.

Asimismo, durante la conversación, el canciller Ebrard expuso diversos proyectos de inversión y cooperación que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha trabajado con diversas ciudades del país.

En el encuentro participaron el presidente municipal de Mérida y anfitrión, Renán Alberto Barrera Concha; la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González; el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza; el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez; el presidente municipal de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña; la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez; el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; el presidente municipal de Pachuca, Sergio Edgard Baños Rubio; el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos; el presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez; el presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro; el presidente municipal de Saltillo, José María Fraustro Siller; la presidenta municipal de Tepic, María Geraldine Ponce Méndez; el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal; y el presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, Adán Larracilla.

Por parte de la Cancillería, acompañaron al canciller Ebrard la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta; la directora general de Coordinación Política, Ximena Escobedo Juárez; y el director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Rodolfo Osorio de Carrera.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su compromiso y acompañamiento para impulsar el desarrollo y economías de todas las alcaldías de nuestro país posicionándolas en el exterior para el bienestar de sus comunidades.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal