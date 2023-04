Ed Sheeran canta canción por la que es acusado de plagio en pleno juicio

El músico Ed Sheeran tocó la guitarra y cantó en el estrado este jueves como parte de su testimonio en un juicio por infracción de derechos de autor sobre si su sencillo “Thinking Out Loud” copió la canción clásica de Marvin Gaye “Let’s Get It On”.

Sheeran interpretó la primera línea de “Thinking Out Loud” en un intento de refutar el testimonio del testigo experto del demandante, Alexander Stewart, quien el miércoles afirmó que los acordes que tocó Sheeran en los primeros 24 segundos de la canción eran “prácticamente idénticos” a “Let’s Get It On”.

“Me senté a escribirla en un solo día, junto a mi colaboradora Amy Wadge“, relató Ed Sheeran después del mini-concierto en los tribunales de Manhattan donde se celebra el juicio.

El abogado de la acusación, Ben Crump, puso entonces un vídeo de una reciente interpretación en vivo del propio Ed Sheeran, en la que puede verse cómo mezcla su propia canción con ‘Let’s Get It On’, como prueba supuestamente irrefutable de cuál pudo ser la inspiración del cantante británico.

“Ese concierto, que puede ver cualquiera en YouTube, equivale a una confesión“, poclamó Ben Crump. “Estamos ante la auténtica pistola humeante de este caso por plagio”.

“Si verdaderamente hubiera cometido eso de que me acusan, habría sido un idiota al interpretar esa canción ante 20 mil espectadores“, replicó Ed Sheeran.

“En mis conciertos suelo hacer mash-ups (combinaciones de dos o más piezas musicales) de temas que comparten algunos acordes, porque hay muchos en la historia del pop”, aclaró.

Para añadir aún más drama al litigio en los tribunales, la heredera del compositor original Ed Townsend, Kathryn Townsend Griffin, se desmayó mientras los abogados de Sheeran interrogaban a un experto musical sobre la similitud ocasional entre los grandes éxitos del pop.

