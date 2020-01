Edil de Amozoc no será destituido: Barbosa Huerta

Por Redacción

En entrevista en Oro Noticias de 6 a 9 con Patricia Estrada, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, habló sobre el conflicto que se presentó el día de ayer en el municipio de Amozoc, quien dijo que fue un movimiento político en contra del alcalde Mario de la Rosa pues solo fueron 200 personas quienes se manifestaron.

Señaló que no es válido utilizar la violencia durante las manifestaciones porque eso es violar la ley, destacó que los ciudadanos están en todo su derecho de manifestarse, pero no violentando y a afirmó que el alcalde de Amozoc no será destituido.

Destacó que se van a fincar responsabilidades tras los hechos de ayer en Amozoc y si el alcalde tienes cuentas administrativas será la auditoría quien defina eso.

Al ser cuestionado sobre el caso de Tehuacán dijo que fue un caso difícil y grave en el cual fue necesario aplicar la ley debido a que hubo un desfalco enorme por lo que el gobierno del estado tuvo que entrar a ver qué era lo que no estaba funcionando.

Asimismo, dijo que será el Congreso del Estado quien vea quién será el próximo edil de Tehuacán.

Te recomendamos: