Edil de Azumiatla atropella a motociclista en Periférico Ecológico

Por Itzeli Zamora

El presidente municipal de San Andrés Azumiatla, Raymundo Cordero atropelló a un motociclista en la lateral del Periférico Ecológico, sólo se reportan daños materiales.

La tarde del martes, un motociclista que se encontraba detenido sobre la vialidad con dirección a la avenida 11 Sur esperando el cambio de luz del semáforo, sufrió un golpe en la parte trasera por una unidad particular provocando que cayera de la motocicleta.

El conductor del automóvil particular, era el alcalde de Azumiatla quién se bajó para verificar los daños ocasionados tras el impacto. Ante el incidente acudió una unidad médica particular para atender al motociclista que presentó lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Te recomendamos