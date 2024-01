Edil de Tianguismanalco debe ponerse a disposición de autoridades: Segob

El Gobierno de Puebla exigió al edil de Tianguismanalco, Martín Zanes Cortés, ponerse a disposición de las autoridades ministeriales para demostrar que no atropelló a un joven de 22 años, que perdió la vida en el lugar del accidente.

Así lo manifestó el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, quien sostuvo que si el alcalde tiene alguna responsabilidad debe enfrentar la Ley y aseguró que la dependencia que encabeza dará acompañamiento legal a la familia de la víctima para que no haya impunidad.

“Él argumenta que no fue responsable y no podemos estar en ambigüedad, hemos sido puntuales en que él se presente a la autoridad, que se haga acompañar de los medios que requieran, pero que demuestre fehacientemente que él no tuvo responsabilidad“, asentó.

Cuestionado sobre si el vehículo involucrado era propiedad de Martín Zanes el funcionario estatal señaló que “hay discrepancia en cuanto a los datos” y resaltó que el edil también ha estado involucrado en arrancones.

Recalcó que existen antecedentes sobre el comportamiento inapropiado del presidente municipal, por lo que lo exhortó a que se modere y que aproveche el momento para aclarar su situación legal.

Indicó que la administración estatal le recomendó hacer un pronunciamiento la misma noche del martes, pues ya había presencia de personas en sus domicilios que amenazaban con hacer justicia por propia mano, para evitar poner en riesgo la seguridad de su familia y del municipio.

En ese sentido descartó ingobernabilidad en Tianguismanalco, al señalar que también trabajan en la solución del conflicto surgido por la instalación de un “corredor gastronómico” en el zócalo del municipio, para lo cual este día se realizó una mesa de trabajo en la que no se presentó el edil.

Por el momento, dijo, Martín Zanes es señalado como responsable del accidente ocurrido en la carretera a Tecuanipan y sólo en caso de quedar sujeto a un procedimiento jurídico, habría un ajuste en el ayuntamiento.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

