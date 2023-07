Ediles “bloquean” apoyo a Adán Augusto, acusa Solís

El coordinador en Puebla de Adán Augusto, Roberto Solís Valles, acusó que presidentes municipales han “bloqueado” camiones para eventos del ex secretario de Gobernación, por lo cual adelantó que estarán al pendiente de su próxima visita, pues si vuelven a detectar dicha acción denunciarán.

“Muchos presidentes municipales, no todos, ahora son un pasivo, a veces tenerlos cerquita te restan más de lo que pueden sumar, por eso siempre le apostamos más a los ciudadanos”, declaró.

El también diputado local dijo que la actuación de los ediles “no es algo nuevo”, sino que se ve en cada trienio en cómo ejercen el poder “bajo el autoritarismo” y no por el convencimiento, esto debido a que tienen reportes de que funcionarios municipales son presionados para asistir a eventos de otras corcholatas.

Solís Valles evitó culpar a una figura en particular, pero señaló que estarán pendientes de Huejotzingo en donde también estará la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para documentar si hay diferencias en el trato con el evento masivo del ex secretario de Gobernación.

“Si nosotros lo vemos (el bloqueo), lo tenemos que comprobar, recuerden que el que acuse está obligado a comprobar, y nosotros estaremos muy atentos”, agregó.

Visita de Adán Augusto

Adán Augusto estará en el estado el próximo domingo en los municipios de Puebla, Amozoc y Huejotzingo, en donde esperan la participación de 25 mil personas.



De acuerdo con el legislador local, el primer evento se llevará a cabo en la capital poblana a las 11:00 horas, luego en el zócalo de Amozoc a las 13:00 horas y finalmente a las 18:00 horas una asamblea en Huejotzingo.



Solís Valles indicó que en los tres municipios ya tramitaron los permisos de los respectivos ayuntamientos para evitar cualquier contratiempo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal